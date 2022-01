Bülbüloğlu’ndan deprem değerlendirmesi

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 24 Ocak Elazığ depreminin 2’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “ Geleceğimiz açısından atılacak en önemli adım depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, riskli yapı stoklarımızı depreme dayanıklı hale getirmektir” dedi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( İMKON)Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yayımladığı mesajında, “ ElazığSivrice merkezli 24 Ocak 2020’de yaşadığımız 6.8’lik depremin ardından 2 yıl geçti. Bu süreçte devletimiz, hem Elazığ’da hem Malatya’da deprem konutlarını hızlı bir şekilde inşa ederek, depremzedelerimizi yeni evlerine yerleştirdi. İnşallah rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar felaketler yaşatmasın. Ancak yaşadığımız 24 Ocak depremi, ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeği olan deprem felaketlerine karşın daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Şüphesiz geleceğimiz açısından atılacak en önemli adım depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, riskli yapı stoklarımızı depreme dayanıklı hale getirmektir” şeklinde konuştu.

Bülbüloğlu, şehri yeniden yapılandırmak modern bir kent oluşturmak için gerekli çalışmaları kararlılıkla yürütmeye çalışacaklarının altını çizerek, “ Can ve mal güvenliği esaslı oluşturulan planlama doğrultusunda yerel yöneticilerimiz, STK’larımız, vatandaşlarımız ve hükümetimiz el birliğiyle şehrimizi yeniden yapılandırmak ve halkımızın güven içinde yaşayacağı, minimum riskin bulunduğu modern bir kent oluşturmak için çalışmalar yapmalıyız. Bizler Malatya’mızın yarınlarının sağlam temeller üzerine inşa edilmesi adına gerekli çalışmaları kararlılıkla yürüteceğiz. Bu hedefe hızlı bir şekilde ulaşmak için yasal mevzuatlarda ve kentimizin yönetim sistemindeki eksikleri her fırsatta dile getirerek, gerekli raporlamaları yaparak hükümetimizden ve Cumhurbaşkanımızdan bu konuda güçlü desteklerini talep edeceğiz. Depremi sadece yıldönümlerinde veya bu acıları yaşadığımızda değil her daim hatırlayacak, çabalayacak, ülkemizin fay hatları ile çevrili olduğunu hiçbir zaman unutmayacak ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız. Böylesi doğal felaketlerin ve acıların bir daha yaşanmaması ve gerekli tedbirleri alarak kentsel dönüşüme gerekli özenin gösterilmesi temennisiyle, depremde hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” diye konuştu.

