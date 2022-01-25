Malatyalı Boksörler, Dünya Şampiyonası’nda iddialı

Antrenmanları sürdüren Malatyalı Boksörler, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına iddialı hazırlanıyor.

Mart ayında Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına, Mayıs ayında ise İstanbul’da Dünya Şampiyonasına katılacak olan Türkiye Boks milli takım sporcuları Hatice Akbaş ve Rabia Topuz ile antrenörleri Kerem Akbaş'ı antrenmanda ziyaret eden Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılacak sporculara başarılar diledi.

Sporcular, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına iddialı hazırlandıklarını dile getirdiler.

Kayhan, daha sonra sporculara hediyelerini taktim etti.

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