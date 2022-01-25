Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş noktasında oluşturulan kontrol noktasındaki bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmesine yerleştirilmiş 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-25 10:14:52



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