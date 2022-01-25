Jandarmadan kış lastiği denetimi

Malatya’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Jandarma tarafından araçlarda kış lastiği denetimine ağırlık verildi.

Jandarma ekipleri soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması için kış lastiği denetimi yoğunlaştırıldı.

Son dönemlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı, Malatya il geneli Jandarma sorumluluk bölgesinde 17 Jandarma Trafik Timinin katılımı ile son 5 günde “Kış Lastiği ve Donanımı Denetimi” yapılarak, bilgilendirici broşürleri dağıtıldı.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği 2530 Ocak 2022 tarihleri arasında Jandarma sorumluluk alanı yollarda kış lastiği ve donanımı denetimine aralıksız devam edileceği kaydedildi.

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