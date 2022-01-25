Çınar, temizlik personellerine teşekkür ziyaretinde bulundu Çınar: “Fedakar bir ekiple çalışmanın gururunu yaşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, temizlik personellerine teşekkür ziyaretinde bulundu Çınar: “Fedakar bir ekiple çalışmanın gururunu yaşıyoruz”

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yoğun kar yağışının ardından Yeşilyurt'un her noktasında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunduğu bildirilen Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret ederek, fedakâr bir şekilde saha çalışmalarını yürüten personellere teşekkürlerini sundu.

Çınar, temizlik personellerine teşekkür ziyaretinde bulundu Çınar: “Fedakar bir ekiple çalışmanın gururunu yaşıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yoğun kar yağışının ardından Yeşilyurt’un her noktasında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunduğu bildirilen Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret ederek, fedakâr bir şekilde saha çalışmalarını yürüten personellere teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe’de bulunan Temizlik İşler Müdürlüğü Hizmet Binasını ziyaret ederek, ilçedeki kar mesaisini 7/24 sürdüren personellerle öğlen yemeğinde bir araya geldi.
Yeşilyurt’un dört bir tarafında 12 ay boyunca temizlik faaliyetlerini yürüten personellerin emek ve gayretlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, soğuk hava şartları altında ilçenin her noktasında yüksek görev bilinciyle çalışan personelleri teker teker tebrik etti.
Başkan Çınar, Temizlik İşleri Müdürlüğünün etkin ve kararlı hizmetlerinin Yeşilyurt’un ‘temiz ve düzenli ilçe’ imajının korunmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekerken, karla mücadele başta olmak üzere diğer hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yeşilyurt Belediyesinde ki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun saha çalışmalarına yansıması nedeniyle güzel ve başarılı hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Çınar, personellere hitaben yaptığı konuşmada, “Malatya’da ki yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ciddi manada mağduriyet yaşamaması için hepiniz büyük bir fedakarlıkla, 7/24 çalışıyorsunuz, emek sarf ediyoruz ve alın teri döküyorsunuz. Kar temizliği başta olmak üzere diğer tüm hizmetlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok büyük, bir güçlü bir aileyiz, bu ailenin her bir ferdinin yeri gönlümüzde ayrıdır. Çünkü işimiz ve gücümüz hemşerilerimize en güzel hizmetleri ulaştırmaktadır. Sizlerde bu anlamda üstünüze düşen görevi layıkıyla yerine getiriyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun. Sizler bizim sahada ki temsilcilerimizsiniz, gayretinizi, çabanızı ve fedakârlığınızı takdirle karşılıyoruz. Sadece temizlik değil bütün ekiplerimizle birlikte ilçemizin dört bir tarafına kaliteli ve güzel hizmetler ulaştırıyoruz, bütün personellerimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Kentimiz hızla büyüdüğü için bizimde hizmet alanlarımız genişliyor, son günlerde kar küreme ve kaldırımların temizlenmesi başta olmak üzere diğer rutin temizlik hizmetlerini başarıyla yerine getiren sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. İlçemizin temiz ve düzenli imajını korumak için temizlik hizmetlerine çok ciddi destekler sağlıyoruz, en fazla personel ve en güçlü teknik ekipmana sahip birimimiz Temizlik İşler Müdürlüğümüzdür. Bizler her zaman sizin yanındayız, teknik ekipman, araç ve gereç anlamında her türlü desteği sağlıyoruz, temizlik hizmetlerindeki başarılarımıza yenilerini eklemek içinde ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Soğuk havaya rağmen yüksek görev bilinci ve çalışma aşkıyla sahada vatandaşlarımıza hizmet eden sizin gibi fedakar çalışma arkadaşlarına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. İşini severek yapan her zaman başarılı olur, bizlerde işimizi severek gönülden yapıyoruz. Hepimizin tek gayesi memleketimize, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetleri sunmaktır, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek çalışmak zorundayız. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Tüfenkci, halk gününe katıldı Tüfenkci:”Organize sanayide 30 bine yakın istihdam sağlandı”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci, halk gününe ...
Türkiye Şampiyonu Boksörlere hediye
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonu Boksörlere hediye
Malatya’da kar kütlesini taşıyamayan iki evin çatısında çökme meydana geldi
YEREL HABERLER Malatya’da kar kütlesini taşıyamayan iki evin ...
İş yeri önündeki kardan adamı bile çaldılar
YEREL HABERLER İş yeri önündeki kardan adamı bile çaldılar
Arapgir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Arapgir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi; 1 ...
Jandarmadan kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kış lastiği denetimi
Malatya’da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi
Karda yaralı halde bulunan Köpek’e jandarma şefkati
YEREL HABERLER Karda yaralı halde bulunan Köpek’e jandarma şefkati
Malatyalı Boksörler, Dünya Şampiyonası’nda iddialı
YEREL HABERLER Malatyalı Boksörler, Dünya Şampiyonası’nda iddialı
Malatya’da kronik ağır hastalığı olan memurlar 2 gün izinli
YEREL HABERLER Malatya’da kronik ağır hastalığı olan memurlar 2 gün ...
Başkan Güder: "Güçlü bir devlete ve lidere sahibiz"
YEREL HABERLER Başkan Güder: "Güçlü bir devlete ve lidere sahibiz"
Kardan kayan nakliyat aracı yolu kapattı
YEREL HABERLER Kardan kayan nakliyat aracı yolu kapattı
Malatya’da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü
YEREL HABERLER Malatya’da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü
Bülbüloğlu’ndan deprem değerlendirmesi
YEREL HABERLER Bülbüloğlu’ndan deprem değerlendirmesi
İlacı biten hastanın yardımına ekipler yetişti
YEREL HABERLER İlacı biten hastanın yardımına ekipler yetişti
2 metre boyundaki kardan adam ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER 2 metre boyundaki kardan adam ilgi odağı oldu
Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi
YEREL HABERLER Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri ...
Malatya'da kardan cami
YEREL HABERLER Malatya'da kardan cami
Tüfenkci:”Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık”
YEREL HABERLER Tüfenkci:”Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza ...
İş yeri önündeki kardan adamı alıp kaçtılar, 'eğlence için yaptık' dediler
YEREL HABERLER İş yeri önündeki kardan adamı alıp kaçtılar, ...
OSB’lerdeki enerji sorunu istişare edildi
YEREL HABERLER OSB’lerdeki enerji sorunu istişare edildi
Hastalanan yaşlı kadını karla mücadele ekipleri hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Hastalanan yaşlı kadını karla mücadele ekipleri ...
Başkan Kazgan karla mücadele çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Kazgan karla mücadele çalışmalarını denetledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.