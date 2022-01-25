Arguvan eski sağlık ocağı yeni itfaiye binası olarak hizmet verecek Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık İl Müdürlüğü arasında Arguvan İlçesinde bulunan ancak kullanılmayan Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi’nin Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına 5 yıllığına devri için protokol imza töreni düzenlendi. Gürkan, sağlık çalışanlarına otobüslerin ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.

Tören sırasında konuşan Başkan Gürkan, “Arguvan’da itfaiye binamız yeterli olmadığından dolayı orada kullanılmayan sağlık ocağı İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından Sağlık İl Müdürlüğümüzden talep edildi. Sağlık İl Müdürümde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 5 yıllığına tahsisini uygun gördüler. İl Müdürümüze gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz

Başkan Gürkan protokol imza töreni sırasında sağlık çalışanlarının fedakar şekilde çalıştıklarını belirterek, “Sağlık İl Müdürümüz Malatya’daki çalışmalarıyla, hizmetleriyle özellikle bütün insanlığı etkileyen Covid 19 virüsü ile mücadele sürecinde Malatya’da başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler. Kendisinin şahsında bütün sağlık çalışanlarını kutluyorum. Ayrıca sağlık çalışanlarına da Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdik. Bugün de gece gündüz demeden haftanın 7 günü cansiperane bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarımızı onure etme adına MOTAŞ’a vermiş olduğumuz talimat doğrultusunda sağlık çalışanlarımız bu süreç içerisinde toplu ulaşım araçlarımızdan ücretsiz olarak yararlanacaklardır. Sağlık İl Müdürümüzün şahsında bütün sağlık çalışanlarımıza başarılar ve mutluluklar diliyorum. Bu süreç içerisinde virüsten dolayı hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlarımıza da Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ise, “Arguvan ilçesinde eski toplum sağlığı merkezimiz bulunmaktaydı. Kamu yararını gözeterek bu binamızı itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyemize kullanma izni vermiş bulunuyoruz. Başkanımıza salgın döneminde bizlere sağladığı imkânlar ve sağlıkçılarımıza bu dönemde toplu ulaşımda ücretsiz yararlanma imkânı sağladığı için teşekkür ediyorum. Protokolümüzün de hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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