Sokak hayvanlarına güvenlik güçlerinden şefkat

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Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde, karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına güvenlik güçleri yiyecek bırakıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Yazıhan Kaymakamlığı tarafından temin edilen mama ve yiyecekler, İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından muhtelif noktalara bırakılmaya devam ediyor.

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