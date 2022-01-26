Doğanşehir’de doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ve Doğa Koruma Milli Parklar görevlileri ve avcılar yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarını unutmadı.

Tüm Türkiye’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken doğada yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Doğanşehir ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar görevlileri ve avcılar tarafından, etkili kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için besleme çalışması yaparak farklı alanlara yem bıraktı. Kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları unutulmadı.

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