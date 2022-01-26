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Tüfenkci, “250 milyonluk yatırım Malatya’ya kazandırıldı”

İHA

Tüfenkci, “250 milyonluk yatırım Malatya’ya kazandırıldı”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü( TKDK) Murat Tunç'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Ziyarette konuşan Tüfenkci, TKDK tarafından Malatya'ya önemli destekler verildiğini ifade ederek, "Türkiye’de birçok ilde şu anda TKDK'nın desteklerinden faydalanılmak için büyük çaba sarf ediliyor. Tabi bu destekler Avrupa Birliği destekli projeler olduğu için Türkiye’de de sayılı iller bu destekleri alıyor. Malatya'mız da bunlardan birisi. Bugüne kadar TKDK vasıtasıyla birçok küçük ve orta ölçekli işletmeleri hayata geçirdik. Gerek tavukçuluk alanında gerekse besicilik alanında gerekse de tarıma dayalı sanayinin gelişmesi alanında TKDK ciddi destekler sağladı. Bu kapsamda 2021 yılında 80 milyonluk bir hibe desteği ile yaklaşık 250 milyon TL'lik bir yatırımı Malatya’ya kazandırmış oldular. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji dikkate alınarak işletmelerimizin elektrik maliyetini düşürmeye yönelik destekler verebilirler. Ama yeni işletmelerin ilimize kazandırılması noktasında istihdama yönelik projeleri de elbette ki desteklemiş olacaklar" şeklinde konuştu.
Malatya'da alınan destekler sayesinde ciddi yatırımlar gerçekleştiğini ifade eden Tüfenkci, "Bu ilimizin gelişmesi ve kalkınmasına vesile oluyor aynı zamanda ihracatımıza yönelik işletmelerimizin ve firmalarımızın da devreye girdiğini görüyoruz bu bizleri memnun ediyor. Bunun yanında Tarım Bakanlığımızın üreticilere ciddi anlamda desteği var. Yaklaşık 70 80 milyon TL'lik bir destek doğrudan bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Biz dün olduğu gibi bugün de üretenin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, üretenin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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