Arguvan’da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

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Malatya’nın Arguvan ilçesinde Jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Arguvan ilçesinde jandarma ekiplerince etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için farklı alanlara yiyecek bırakıldı. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü’nün talimatıyla sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği sağlayan ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında sokak hayvanlarının bulundukları alanlara yiyecek bırakarak yiyecek desteğinin devam edeceğini belirttiler.

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