Malatya’da engelli ve kronik hastalığı olan memurlara 2 gün kar izni

Malatya’da kar nedeniyle, kronik ağır hastalığı olan memurlar 2728 Ocak 2022 Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılacak.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 2728 Ocak 2022 Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

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