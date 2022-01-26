Malatya’da yolda kalan vatandaşlara kumanya desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlara Kızılay yetkilileri kumanya desteğinde bulundu.

Aralıksız süren kar yağışı nedeniyle MalatyaAdıyaman istikametinde yollarda mahsur kalan 40 vatandaşa Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay ekiplerince kumanya yardımında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.