İnönü Üniversitesi Sağlık Dergisi ulusal ve uluslararası indekslerde

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi ulusal ve uluslararası indekslerde yer alıyor.

2013 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda üç sayı (Mart, Haziran, Kasım) olarak yayımlanan İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi (Journal of Inonu University Health Services Vocational School), ulusal ve uluslararası birçok indekste taranıyor. Prof. Dr. Zehra Deniz Çırak’ın editörlüğünde DergiPark üzerinden çevrim içi yayımlanan dergi, küresel ölçekte birçok okuyucuya ulaşıyor ve sağlık alanındaki literatüre önemli katkılar sunuyor.

ULAKBİM TRDizin’de taranan dergi, ayrıca EBSCOhost Central Eastern European Academic Source (CEEAS) Veri Tabanı, Index Copernicus İnternational Dizini, Türk Medline Süreli Yayınlar Veri Tabanı, Cite Factor, İdealonline, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, EuroPub, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), IP İndexing, Scilit (Scientific And Literature Veri Tabanı) ve Sobiad atıf dizininde yer alıyor.

Ayrıca derginin Index Copernicus Value (ICV) değeri, 2020 yılı için 65,18 olarak hesaplandığı kaydedildi.

