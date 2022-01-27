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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FKA, kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi için çaba harcıyor

İHA

FKA, kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi için çaba harcıyor

Fırat Kalkınma Ajansı, faaliyet bölgesi olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’deki kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu’ nu başlatıyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen ve TRB1 Bölgesinde 24 ay süresince uygulanacak olan Operasyonun Açılış Konferansı 28 Ocak 2022 Cuma günü 09.3016.30 saatleri arasında Malatya’da bir Hotel’de gerçekleştirilecek.
Konunun ilgili taraflarını bir araya getirmek ve paydaşlar arasında gelecekteki etkileşimler için bir ağ oluşturma platformu kurmak amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’nun ev sahipliğinde yapılacak olan Açılış Konferansına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan katılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Osman Murat Çetin de Konferansa çevrim içi olarak bağlanıp birer konuşma yapacak.
TRB1 Bölgesi'nde yoksulluk içinde olan veya yoksulluk riski altında olan kadın ve gençleri mesleki becerilerini geliştirmeye teşvik etmek hedefiyle gerçekleştirilecek olan Konferansta, İzgören Akademi, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şerif İzgören de “Fark oluşturmak” konusunda bir konuşma yapacak.
Konferansın son bölümünde ise Kariyer Uzmanı ve Eğitmen Umur Çalıkoğlu’nun moderatörlüğünde Kadın ve Genç İşgücünü İstihdama Dahil Etmek: Geleceğin İş Dünyası Nasıl Olacak? konulu bir panel düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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