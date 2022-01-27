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Yeşilyurt’ta düzenlenen ‘1.kartopu ve kardan adamlar şenlikleri’ renkli anlara sahne oldu Çınar: “Çocuklarımızın mutluluğu havayı ısıttı”

İHA

Yeşilyurt’ta düzenlenen ‘1.kartopu ve kardan adamlar şenlikleri’ renkli anlara sahne oldu Çınar: “Çocuklarımızın mutluluğu havayı ısıttı”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘1.Kartopu ve Kardan Adamlar Şenlikleri’ renkli anlara sahne oldu. En güzel kardan adamın seçildiği yarışmayı birinci tamamlayan Oğuzhan Efe KaradumanYıldız Karaaslan ikilisi verilen para ödülünü Malatya’da ikamet eden Suriye’li ailelere bağışladılar.
Türkiye’nin birçok kentini olduğu gibi Malatya’yı da etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘1.Kartopu ve Kardan Adamlar Şenlikleri’ karın tüm güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağladı.
Çilesiz Mahallesinde ki Yeşilyurt Belediyesi Hilal Park içerisindeki Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası önünde düzenlenen şenliklere aileleriyle birlikte katılan çocuklar, kartopu oynayıp, kardan adamlar yaparak gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Etkinliklere katılanlara çorba, tatlı ve çay ikram edildi.
Çocuklara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle Yeşilyurt’u gençlik yatırımlarında bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaştıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da ailelerin ve çocukların eğlencesine ortak oldu.
Çocuklar bir yandan çalan şarkılara eşlik edip eğlenirken diğer taraftan yağan karla birlikte gelen doğal güzellikleri doyasıya yaşadılar. Çocukların mutluluğu ve samimiyetleri soğuk havanın dağılmasına neden olurken, aile fertleri de çocuklarla birlikte eğlenip, keyifli anlar yaşadılar.
Renkli görüntülerin hâkim olduğu şenlik kapsamında düzenlenen kardan adam yarışması ise kıyasıya bir rekabete sahne oldu.
Aileleriyle birlikte yarışmaya katılan çocukların azmi, isteği ve mücadelesi takdir toplarken, yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 106 grubun yaptığı kardan adamın yer aldığı yarışmayı birinci tamamlayan Oğuzhan Efe Karaduman Yıldız Karaaslan’a 600 TL, ikinci Yusuf Paksoy’a 400 TL, üçüncü Gizem Deniz Çalışkan’a ise 200 TL para ödülü takdim edildi.
Yarışmayı birinci tamamlayan Oğuzhan Efe Karaduman Yıldız Karaaslan ikilisi ise kazandıkları para ödülünü Malatya’da misafir edilen Suriyeli ailelere bağışladıklarını açıkladılar.
Şenliklere katılanlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da ilk kez düzenlenen Kartopu ve Kardan Adamlar Şenliklerinin Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un sosyal ve kültürel imajına büyük bir değer kattığını söyledi.
Yılın her mevsiminde düzenledikleri sosyal, kültürel ve bilimsel şenliklerde çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yoğun ilgi altında gerçekleşen şenliklerde renkli görüntülerin hakim olduğunu söyledi.
Çocukların yaşadığı mutluluğun soğuk havayı dağıttığını ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt Kent Konseyimizle işbirliği halinde düzenlediğimiz 1.Kartopu ve Kardan Adamlar Şenliklerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etmiştir. Neşeli, keyif dolu ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Kent Konseyimize ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye olarak bir yandan tüm imkanlarımızla karla mücadelemizi sürdürüp bütün yaşam alanlarımızda kar temizleme çalışması yaparken diğer taraftan yağan karın güzelliğinin ön plana çıkmasını sağlayan bu tür kültürel projeler sayesinde özellikle çocuklarımızın kar yağışının mutluluğunu yaşamasını, birbirleriyle kaynaşmaları ve sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Hemşerilerimiz için bir taraftan cadde ve sokaklarımızı temizlerken diğer taraftan da karın bereketi ve eğlencesini hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimleri için bu tür organizasyonları sık sık yapıyoruz. Doğal güzellikleriyle kendisine has zenginliklere sahip Yeşilyurt’umuzun yılın her mevsimindeki doğal ve tabiat zenginliklerini bu tür şenlikler ve aktivitelerle gözler önüne seriyoruz. Malatya’da ilk kez Yeşilyurt’ta düzenlenen kartopu ve kardan adamlar şenliklerimize katılan çocuklarımızın mutluluğu, heyecanı ve coşkusunu anlatmaya kelimeler yetmez” dedi.
Çocukların yüzlerini güldürmek ve onları mutlu etmenin kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Çınar, “ Söylenen şarkılarla eğlenen, kartopu oynayan ve birlikte kardan adam yapan çocuklarımızın bu güzelliği, neşesi ve mutluluğu soğuk havanın dağılmasına neden oldu. Çocuklarımızın çocukluklarını en güzel şekilde yaşamaları, anılarında güzel hatırların kalması açısından güzel bir etkinlik oldu. Tabii ki anne ve babalarda bu mutluluğa ortak oldular. Son derece keyifli bir ortamda çocuklarımızın mutluluğunu paylaştık ancak alandan çok kısa bir süre kalmak durumundayız çünkü kar temizleme çalışmaları çok yoğun devam ediyor, muhtelif bölgelerimizdeki çalışmaları takip etmek zorundayız. Buradan ayrılıp ekiplerimizin yanına gideceğiz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’a yakışan ve değer katan güzel bir programda ailelerimiz ve çocuklarımızla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen şenliklerimize katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve herkese iyi eğlenceler diliyorum. Yarışma kapsamında çok güzel kardan adamlar yapan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, ellerine emeklerine sağlık, dereceye girenleri kutluyorum” diye konuştu.
Şenliklere katılanların yaptıkları kardan adamları inceleyip teşekkürlerini sunan Çınar konuşmasından sonra Yeşilyurt’un merkez ve kırsal bölgelerindeki kar temizleme ve yol açma çalışmalarını takip etmek için alandan ayrıldı.
Etkinliklere katılan aileler ve çocukları ise, hem ilçedeki kar temizleme, tuzlama ve yol çalışmaları hem de sosyal etkinliklerden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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