Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yeni doğum yapan anne ve bebeğinin yardımına Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla ilçenin yolu açılarak, çiçeği burnunda anne ve bebeği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı olan ve Malatya sınırında bulunan Aksu köyünde yaşayan yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin rahatsızlanması üzerine Battalgazi Belediyesi ekipleri harekete geçti. UMKE ekipleriyle zaman kaybetmeden yola koyulan ekipler, 3 metreyi bulan karlı yollarda 17 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından Aksu köyündeki anne ve bebeğine ulaşabildi. Anne Haffey Kurtoğlu ve bebeği ilk olarak UMKE ekipleri tarafından evde tedavi edildi. Yapılan kontrol sonrasında anne ve bebeği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla 17 saatlik çalışma sonucunda Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirilen çiçeği burnunda anne Haffey ve Bahar Tutku bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Başkan Güder anne ve bebeği hastanede ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Güder, anne ve bebeğini hastanede ziyaret etti. Anneye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Güder, Bahar Tutku’ya ise hediye armağan etti. Güder, “Annemize çok geçmiş olsun. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni doğum yapmış annemizin ve bebeğinin hasta olduğu haberi bize ulaştı. Ekiplerimizi hemen o bölgeye gönderdik. Ekipler, dağ köyünde ikamet ettiğinden ve kar yağışından dolayı 17 saatlik bir çalışmanın ardından anneye ulaşabildiler. Çok şükür bebeği ile beraber annemiz hastaneye yetiştirildi. Hocalarımız ilk müdahalelerini yaptılar, annemizin ve bebeğinin sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Zaman zaman vatandaşlarımızın yardım talebi bizlere ulaşıyor, bizler de tüm vatandaşlarımızın yardım taleplerini ihbar olarak kabul edip koşuyoruz. Ailemize çok geçmiş olsun diyoruz. Allah’ım sağlıkla, sıhhatle büyütmeyi nasip eder inşallah” dedi.



“Çok zor bir yolculuk oldu”

Zor bir yolculuk sonrası hastaneye gelebildiklerini anlatan anne Haffey Kurtoğlu, “112’yi aradık geleceklerdi ama yollar karlıydı, gelemediler. Akşama kadar ancak gelebildiler. Hem benim hem de bebeğimin durumu çok iyi. Çok zor bir yolculuk oldu. Sabahtan çıktılar, akşama kadar ancak gelebildiler. Allah razı olsun hepsinden, bizim için hayatlarını tehlikeye attılar. Çocuğun ismini Bahar koydum. Belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum, bizi orada bırakmadılar” şeklinde konuştu.



“Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi”

Anne ve bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştiren UMKE Doktoru Muhammed Yamurkaya, “Gece saatlerinde komutadan bize bir bilgi geldi. Battalgazi Belediyesi’nin yol çalışmalarıyla UMKE ve 112 ekibi olarak hastaya ulaşmaya çalıştık. Bir yerden sonra UMKE ekibi olarak biz yaya olarak devam ettik. Hastanın ve bebeğin ilk muayenesini yapıp, transportunu sağlayıp 112 ekibine teslim ettik. Hava şartlarından dolayı zorlandık ama çok şükür hastamızı sıkıntısız getirdik. Battalgazi Belediyesi yol çalışması konusunda çok aktif ve özverililerdi. Bize hem gidişte hem de dönüşte çok yardımcı oldular. Canla başla çalıştılar. Yeri geldi aç susuz kaldılar. Battalgazi Belediyesi ekibine çok teşekkür ederim. 112 ekibiyle de beraber güzel bir ekip çalışması oldu” dedi.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ebru İnci Coşkun da, “Haffey hanım belediyemizin 17 saatlik yol açma süreci sonrasında UMKE ekiplerimiz ve 112 ekiplerimizle bize nakledildi. İlk muayenesi sağlık personellerimiz tarafından yapılmıştı. Bizim hastanemize geldiğinde de doğum muayenelerinde çok şükür bir sıkıntıya rastlamadık. Doğum sonu rutin bakımlarını gerçekleştirdik. Yeni doğan ekibi bebekle ilgilendi, biz de anneyle. Müşahedemiz devam ediyor. Anne ve bebeğin sağlık durumları da gayet iyi” diye konuştu.

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