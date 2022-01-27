Kardan kapanan yollar için kolları sıvadılar

Malatya’nın Darende ilçesi’nde kardan yolları kapanan Mahallenin yolunu iki kardeş kendi araçlarıyla açtı. 'Her şeyi devletten beklememeliyiz 'diyen kardeşler bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Malatya’da kent genelinde etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde yaşayan kardeşler İsmail Özdemir ile Murat Özdemir mahallenin kardan kapanan yollarının açılması için kolları sıvadı.

Kendi araçları ile ‘her şeyi devlette beklememeliyiz’ diyerek bölgede yol açma çalışması yapan kardeşler ana arterlerde kara yolları ile belediye ekiplerinin çalışma yaptığını ara yollarda ise kendilerinin çalışma yaptığını aktararak bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

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