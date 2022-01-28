Yüksek kesimlerde Çığ uyarısı

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Malatya’da bir haftadan beri aralıklarla devam eden yoğun kar nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığ tehlikesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya’nın yüksek kesimleri, eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi meydana gelebilir. Ulaşımda aksamalara da yol açabilecek çığ konusunda vatandaş tedbirli olmalıdır” denildi.

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