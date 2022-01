Güder ve Milletvekili Çalık’tan hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda yeniden Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı’na seçilen Ümit Emre’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile birlikte Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası’nın genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ümit Emre’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet etti.

“Bu nazik ziyaret bizleri çok memnun etti”

Aldığı 235 oy ile yeniden güven tazeleyen Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’dan sonra en büyük siyasetçisi ve Malatya’nın sözcüsü Milletvekili Öznur Çalık hanımefendi ile mütevazi belediye başkanımız Osman Güder, bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bizler, Öznur Çalık hanımefendiyi hem ablamız hem annemiz hem de akrabamız olarak görüyoruz. Kendisi bugüne kadar odamızdan hiçbir desteği esirgemedi. Göreve geldiği günden beri tüm esnaflarımızın sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Milletvekili ve Başkanımızın bu nazik ziyaretleri bizleri memnun etti. Esnafımız adına kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



“Başkanımıza hayırlı ve uğurlu olsun”

Hayırlı olsun temennilerini ileten AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, “Pazarcıların sorunlarını her platformda dile getiren başkanımız daha öncede başkanlık yapıyordu ve sektöre hakim birisi. Bundan sonrada görevini en iyi şekilde sürdüreceğine inancımız tamdır. AK Parti teşkilatı olarak kendilerine hayırlı olsun diyoruz” dedi.



“STK’lar bize büyük katkı sunuyor”

Sivil toplum kuruluşlarının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bulunmuş olduğu konumun hakkını veren, vatandaşın derdiyle dertlenen, kendi camiasının problemlerini dile getiren ve özellikle fiyat dengelemesi noktasında çok güzel hizmetler yürüten kardeşime başarılar diliyorum. Battalgazi Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası başkanımız Ümit Emre hep yanımızda olmuştur, görüş ve önerileriyle bize hep katkı sunmuştur. Zaman zaman pazarcı arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sorunlarını dinleyip çözme noktasında neler yapabiliriz bunun çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler hizmeti kendimize şiar edindik. Her birimden ekiplerimiz gece gündüz sahadalar. Özellikle Malatya’mızda etkili olan kar yağışı

sonrası ekiplerimiz sahaya kamp kurdular. Kendi iş makinelerimizin yanında birçok iş makinesi kiralayarak kar yağışında halkımızın mağdur olmasının önüne geçtik. Battalgaziyi güzel yarınlara hazırlamak bizim görevimizdir. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Esnaflarımız bizim göz bebeğimizdir”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Esnaflarımız bizim göz bebeğimizdir. Hem Malatya ekonomisinin hem Türkiye ekonomisinin omurgası olan esnaflarımız bizim gözbebeğimizdir. Geçtiğimiz günlerde Malatya’daki esnaflarımızın bir seçimi vardı ve bu seçim sonunda başkanımız Ümit Emre yeniden başkan oldu. Bizlerde hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunarak, tüm desteği vermek üzere hazır olduğumuzu ifade ettik. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bugüne kadar esnaflarımız için maddi ve manevi birçok önemli çalışmalar yapıldı. Esnaflarımızın tamamına hem pandemi hem de deprem döneminde bütün vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz destekler gibi sosyal koruma kalkanı çerçevesinde destekler verdik. Esnafımızla birlikte olmaktan ve pazarcı esnafımızın sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.

