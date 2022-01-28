Karlı yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlı yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

İHA

Karlı yolda kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Malatya ile Adıyaman Çelikhan yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 vatandaşın imdadına Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele ekipleri yetişti.
Malatya’nın yüksek kesimlerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı dolayısıyla araçlarıyla yolda mahsur kalanların yardımına Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele ekipleri ulaşıyor.
Karla Mücadele ekipleri, bir yandan iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların ve hastaların yardımına koşuyor.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinden Malatya’ya doğru araçlarıyla yola çıkan Ömer Manay ve Ömer Deniz, Çelikhan yolunun yüksek kesimlerinde yağan kar ve oluşan tipi nedeniyle yolda kaldılar. Malatya AFAD Müdürlüğüne ulaşarak yardım talebinde bulunan iki vatandaşın durumundan haberdar edilen Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, AFAD’tan gelen bilgiler ışığında hızlı bir şekilde bölgeye giderek greyderlerle karlı kaplı yolu açıp, yolda mahsur kalan iki vatandaşa ulaştılar.
Soğuk hava şartlarından ciddi şekilde etkilenen iki vatandaşın öncelikle ısınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele ekipleri daha sonra vücutlarının çeşitli yerlerinde ağrılar bulunan iki vatandaşı Hasan Çalık Devlet Hastanesine getirdiler. Burada tedavi altına alınan Ömer Manay ve Ömer Deniz’in sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Yolda mahsur kaldıktan sonra karlı kaplı bölgelerde yürüyerek belli bir mesafe aldıklarını ancak soğuk hava ve tipi nedeniyle çok zor anlar yaşadıklarını ifade eden Ömer Manay ve Ömer Deniz, Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele ekiplerini karşılarında görünce büyük bir sevinç yaşadıklarını söylediler.
Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele ekiplerinin hızlı ve planlı çalışmasıyla yaşadıkları zorlu anları geride bırakan Ömer Manay ve Ömer Deniz, Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarak, “ Salı günü Adıyaman’dan yola çıktık. Nakliyecilik işiyle uğraşıyoruz, Malatya ile Çelikhan arasında arabamız yolda kaldı. Üç gündür çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştık. Yaklaşık 8 kilometre yürüdük, telefonun çektiği yerde 112’yi arayarak yardım istedik. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri buraya gelerek bizi kurtardı, çok teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele ekiplerinin özverili ve gayretli çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederken, yolda mahsur kalan Ömer Manay ve Ömer Deniz’e ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
Yeşilyurt’un kırsal bölgelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla oluşan soğuk hava ve tipiye rağmen ekiplerin fedakarca görev yaptığını vurgulayan Çınar, “İlçemizin kırsal bölgelerinde yaklaşık 10 gündür zor şartlar altında yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz bir yandan kar yağışının getirdiği bazı olumsuzlukları gidermeye çalışırken diğer taraftan yollarda mahsur kalan ve ulaşımda güçlük çeken vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Çok sayıda vatandaşımızın imdadına yetişen, birçok aracın kurtarılmasını sağlayan ekiplerimizin bu özverili ve fedakar hizmetlerinden bizler gurur duyuyoruz. Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinden yola çıktıktan sonra yağan karın etkisiyle yolda mahsur kalan iki vatandaşımızın yardım talebinden sonra bölgeye hareket eden fedakar personellerimiz, hızlı ve planlı bir çalışmayla iki vatandaşa ulaşıp kurtardılar. Çok şükür her iki vatandaşımızın sağlık durumları iyi, doktorlarımız gereken müdahaleye yaptılar. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler her türlü şart ve durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Aynı kararlılık ve gayretle kar yağışının olumsuz etkileri geçene kadar bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Soğuksıcak demeden yılın her mevsiminde büyük bir gayretle çalışmalarını başarıyla sürdüren personellerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum, Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güder ve Milletvekili Çalık’tan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Güder ve Milletvekili Çalık’tan hayırlı olsun ...
İnönü Üniversitesi ile Jandarma arasında ortak proje
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi ile Jandarma arasında ortak proje
Minibüs kamyona çarptı: 2 yaralı Buzlanma kazaya yol açtı
YEREL HABERLER Minibüs kamyona çarptı: 2 yaralı Buzlanma kazaya yol ...
Tüfenkci:“Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme noktasında gayret gösteriyorlar”
YEREL HABERLER Tüfenkci:“Kurumlarımız karın zahmetini en aza indirme ...
Yüksek kesimlerde Çığ uyarısı
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerde Çığ uyarısı
Çöken otoparkın çatısı karton gibi ikiye ayrıldı
YEREL HABERLER Çöken otoparkın çatısı karton gibi ikiye ayrıldı
Kardan kapanan yollar için kolları sıvadılar
YEREL HABERLER Kardan kapanan yollar için kolları sıvadılar
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi alındı Gürkan: “Ulaşımın durmaması için yoğun bir çalışma içindeyiz”
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi ...
iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Polisten hasta yakınlarına sıcak çorba
YEREL HABERLER Polisten hasta yakınlarına sıcak çorba
Malatya’da kardan dev Tarhunza heykeli yoğun ilgi görüyor Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dev kardan heykel görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Malatya’da kardan dev Tarhunza heykeli yoğun ilgi ...
Vali Baruş, karlı yolları açma çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Baruş, karlı yolları açma çalışmalarını ...
Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi
YEREL HABERLER Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri ...
Malatya’da bir saat içerisinde üç ayrı noktada çatı çöktü
YEREL HABERLER Malatya’da bir saat içerisinde üç ayrı noktada çatı ...
Yeşilyurt’ta düzenlenen ‘1.kartopu ve kardan adamlar şenlikleri’ renkli anlara sahne oldu Çınar: “Çocuklarımızın mutluluğu havayı ısıttı”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta düzenlenen ‘1.kartopu ve kardan adamlar ...
FKA, kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi için çaba harcıyor
YEREL HABERLER FKA, kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi ...
İnönü Üniversitesi Sağlık Dergisi ulusal ve uluslararası indekslerde
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Sağlık Dergisi ulusal ve ...
Malatya’da yolda kalan vatandaşlara kumanya desteği
YEREL HABERLER Malatya’da yolda kalan vatandaşlara kumanya desteği
Malatya’da engelli ve kronik hastalığı olan memurlara 2 gün kar izni
YEREL HABERLER Malatya’da engelli ve kronik hastalığı olan memurlara ...
Kuaför ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu
YEREL HABERLER Kuaför ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik ...
Arguvan’da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Arguvan’da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Karlı ve soğuk havada Battalgazi’deki can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Karlı ve soğuk havada Battalgazi’deki can dostlar ...
Malatya Büyükşehir Belediyesi mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi mahsur kalan ...
Tüfenkci, “250 milyonluk yatırım Malatya’ya kazandırıldı”
YEREL HABERLER Tüfenkci, “250 milyonluk yatırım Malatya’ya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.