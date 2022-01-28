Sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı saptanan bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmada sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-28 12:43:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.