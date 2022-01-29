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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder ve Milletvekili Tüfenkci, vatandaşların sorunlarını dinledi

İHA

Güder ve Milletvekili Tüfenkci, vatandaşların sorunlarını dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Hatunsuyu Mahallesi’ndeki vatandaşlar ile sohbet etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Güder, “Hatunsuyu’nu 2023 yılına güzel bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti teşkilatı üyeleri ile birlikte Hatunsuyu Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Kışın soğuk günlerinde vatandaşlarla sohbet eden Güder ve Milletvekili Tüfenkci, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların yoğun sevgisi ile karşılayan Başkan Güder ve Milletvekili Tüfenkci, Hatunsuyu’nun gelişimine ve güzelleşmesine ayrı bir önem verdiklerinin altını çizdiler.

“Makam sevdasıyla değil hizmet aşkıyla çıktık”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz yola makam sevdasıyla değil hizmet aşkıyla çıktık. Battalgazi’mizin 103 mahallesine eşit hizmeti götürmek için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Biz 303 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Battalgazi'mizde, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir aradayız. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını istişare kültürü içinde hep birlikte çözüyoruz. Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın. Biz milletimiz için hizmet yapacağız, eser üreteceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Hatunsuyu bölgemizin alt ve üst yapıyı güzelleştirme adına çalışmalar yapıyoruz. Hatunsuyu belde belediyesiydi ve olanaklardan kaynaklı geçmişte sınırlı işler yapıldı. Hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerle Hatunsuyu’nu 2023 yılına güzel bir şekilde hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hatunsuyu her geçen gün daha da büyüyor”
Battalgazi Belediyesi’nin vatandaşların sorunlarını hızlı bir şekilde çözdüğüne dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Hatunsuyu mahallemiz Battalgazi ve Malatya için çok önemli. Hatunsuyu’nun gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde değişmesi hepimizin tek arzusudur. Tekstilkent mahallemiz adına çok ama çok önemli. Hatunsuyu bölgemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızın tabi ki sorunları olabilir ama Battalgazi Belediye’miz vatandaşların sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Başkanımız Osman Güder sürekli olarak sizlerle beraber. AK parti kurulduğu günden bu yana halk ile iç içe, sizin hissiyatlarınıza tercüman olan ve hesabını da yine halka veren bir partidir. Halkın partisi olan AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı karalama kampanyasını sizlerde gördünüz, şahitlik ettiniz. Kimi zaman patates soğan üzerinden kimi zaman altın döviz üzerinden. İftira, yalan, troller ve dedikodularla yıpratmaya çalışıyorlar. Halkımızda kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar fakat artık karşılarında eski Türkiye yok. Artık bölgede güçlü bir Türkiye var. İstanbul’da azcık yağan kar karşısında hallerine bakmayıp siyaset yapma peşine düşüyorlar. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah’ın izniyle sizlerin oylarıyla oynanan tüm oyunları bozacağız” diye konuştu.

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