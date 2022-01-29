Malatya’daki oto sanayilerde kar yoğunluğu Kar yağışı ile birlikte kaportacılarda ve tamircilerde yoğunluk oluştu

Uzun süredir etkisini sürdüren kar yağışı, beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Kar yağışı ve buzlama sebebiyle kayganlaşan yollarda kaza yapan araç sahipleri, soluğu tamircilerde aldı.

Malatya’da uzun süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte meydana gelen kazalar sebebiyle sanayi sitesindeki kaportacılar ve araba tamircileri oluşan yoğunluğa yetişmekte zorlandı. Kar lastiği takmayan, zincir bulunmayan ve kış bakımını yaptırmayan araçlar karlı ve buz tutan yollarda kontrolü sağlayamayınca kazalar yaşandı. Kaza nedeniyle sanayi sitesinde kaportacılarda ve tamircilerde yoğunluk oluştu.



“Kar ve buz olduğu zaman kaza kaçınılmaz oluyor”

Kar yağışı ile birlikte kazaların da arttığını ve sanayide yoğunluk oluştuğunun altını çizen Kaporta Ustası Abuzer Bay, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak, “Bizim bölümümüz kaporta olduğu için hasarlı araçlar baya oldu. Kazalardan dolayı sanayide baya bir yoğunluk oluştu. Elimizden geldiği kadar onları tamir edip gönderdik. Tüm esnaf arkadaşlarımızda da yoğunluk vardı. İlk kar yağışında baya yoğunluk oluştu. Sonraki yağışlarda sürücülerimiz daha tedbirli kış lastiklerine de önem veriyorlar. Kar ve buz olduğu zaman kaza kaçınılmaz oluyor. Sürücülerimiz zorunlu olmadığı takdirde trafiğe çıkmamaları gerekiyor. Karlı ve buzlu havada kış lastikleri ve zincirle çıkarlarsa daha iyi olur” dedi.

Son günlerde yağan kar yağışı ve havaların soğumasıyla birlikte araçlarının kışlık bakımın yaptırmayan sürücülerin sanayide yoğunluk oluşturduğunu belirten Tamir Ustası Oğuzhan Gümüş ise “Kış aylarında işimizde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kış bakımları antifriz değişimleri olsun, motor yağı, hava filtre değişimleri yapıyoruz. Müşteriler kış bakımlarını servisimizde yaptırmaktalar. Son günlerde karın Malatya’da baya etkili olması zincir, kar çorabı veya kış bakımı ile ilgili ürünler yoğunluk oluşturdu. İnsanlar kar yağınca kış bakımlarını, kış lastiği, antifriz değişimi yapmak için servisimize geliyor. Bu da doğal olarak işlerimizi arttırıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.