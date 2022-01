7. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi başladı Rektör Karabulut: “Battalgazi tarihi ile bugüne ışık olurken, eğitim alt yapısıyla da geleceğe umut oluyor”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un Onursal Başkanı olduğu, 7. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talas başkanlığında Doç. Dr. Şükrü Bingöl, Dr. Hülya Berktaş Bingöl, Dr. Munise Duran, Ali Söylemez, Dr. Alper Tutçu, Dr. Serkan Gün ve İbrahim Kaya’nın organizasyonu ile hazırlanan ve çevrim içi gerçekleştirilen 7. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi’ne ilgi büyüktü.

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Matematik, Mühendislik, Astronomi ve Astrofizik, Sağlık ve Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar, Ziraat ve Veteriner Bilimleri alanlarında uzman akademisyenleri bir araya getiren çevrim içi kongrenin açılışı Onursal Başkan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Prof. Dr. Mustafa Talas’ın konuşmaları ile gerçekleştirildi.

Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü İKSAD’ın amaç ve hedeflerine değinen Prof. Dr. Mustafa Talas, “Ulusal ve Uluslararası birçok çalışmayı İKSAD iş birliği ile başardık ve daha güzel icraatları da şimdiden planlıyoruz. Bugün çok önemli bir program gerçekleştiriyoruz. Onursal Başkanımız Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a da çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Çünkü Malatya’nın ismini her alanda Dünya’ya duyuran bir hocamız. Henüz 3 yıl geçmeden Dünya Üniversitesi olma yolunda büyük yollar kat edildi. Bir üniversite şehri olan Malatya’nın bu anlamda çok avantajlı olduğunu belirtmem gerekiyor. Aynı zamanda Turgut Özal gibi Türkiye’nin önünü açmış, çığır aşmış bir liderin ismini taşıyan üniversitenin başında olmanın sorumluluğunu her zaman gösteren sayın rektörümüze memleketim ve Türk Milleti adına teşekkür ediyorum. Kongremizin gelecek için önemli sonuçlar vermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



“Battalgazi geçmişi ile geleceğe ışık tutan bir bölgeyi kendi içerisinde barındırıyor”

Battalgazi’nin tarihi ve coğrafi konumu ile ülkenin gelişiminde çok büyük etkilerinin olduğunu belirten MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Bilimsel çalışmaların bir araya geldiği Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi hem ismi hem de amacı ile çok önemli bir proje. Coğrafi konum itibariyle tabii yol üzerinde olan Malatya’mızın ön tarihinin Paleolitik çağa kadar dayandığını biliyoruz. 1979 yılında başlayan Karakaya Baraj Gölü kurtarma kazıları kapsamındaki İzollu mevkii Cafer Höyükte yapılan kazılarda, o yöre insanının Paleolitik mağaralardan çıkıp ilk defa ovada tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları ve yerleşik köy hayatına başladıkları da anlaşılmıştır. Malatya’nın ilk yerleşke yeri olan Battalgazi eğitim yönünden de çok geniş bir alt yapıya sahip” ifadelerini kullandı.



“Battalgazi tarihi ile bugüne ışık olurken, eğitim alt yapısıyla da geleceğe umut oluyor”

MTÜ’nün Battalgazi’ye ve bölgeye sunduğu katkılara değinen Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitemiz hızlı gelişen büyüyen yapısı ile Malatya’mız için büyük bir değer olmuş ve bilimsel ve akademik çalışmaları ile de ilimizin uluslararası arenada da tanınırlığını arttırmıştır. Malatya Turgut Özal Üniversitemiz, Battalgazi merkezli Ziraat Fakültesi ve 8 ilçe de Meslek Yüksekokulu ile 17 Nisan 2018 de kurulmuş olup bugün 6 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Lisansüstü Enstitü, 11 Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sahiptir. Kısa zamanda büyük bir başarı ile öğrencilerinin gelişimi ile bilime katkısıyla büyüyen ve gelişen üniversitemiz aynı zamanda birçok eğitim kurumuna da örnek oluyor” dedi.



“Öğrencilerimizin İstihdamı için çalışıyoruz”

Rektör Karabulut, son yurt dışı ziyareti olan Kenya Egerton Üniversitesinde gerçekleştirdiği anlaşmalara da değinerek, istihdamın arttırılması için üretimin şart olduğunu belirtti. Karabulut, “Anadolu’nun kadim kültürünü, medeniyet kodlarını ilim ve irfanla harmanlayarak geleceğe taşıma hedefinde olan üniversitemiz kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Sadece akademik çalışmayla kalmıyoruz, öğrencilerimizin istihdamlarına yönelik çalışmalarda yürütüyoruz. Her bireyin öğrenme yöntemi, hızı, merak duyduğu alan ve gelişim basamakları birbirinden farklıdır. Eğitim 5.0, bu farklılıkları gözetmek ve öğrencilere, bu farklılıklarının temel alınacağı bir öğrenim sistemi sunmak, kendi farklılıklarını, öğrenme biçimlerini ve kişisel gelişim basamaklarını keşfedecekleri ortamı sağlıyor. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda uluslararasılaşma yol haritamızı ve hedeflerimizi ölçülebilir parametreler ışığında belirledik” diye konuştu.

