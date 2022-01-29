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Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında kalıp öldü

DHA

Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında kalıp öldü


Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, freninin boşalması sonucu şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü Vedat Doğan (60), kaya parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde MalatyaKayseri karayolunda meydana geldi. Kayseri yönüne gitmekte olan Vedat Doğan yönetimindeki 06 HC 1583 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü Vedat Doğan, araçtan 50 metre uzaklıkta, kaya parçasının altında hareketsiz bulundu. Ekiplerce yapılan kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vedat Doğan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-01-29 22:19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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