Doğanşehir Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

Malatya’nın Doğanşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tüm mahallelerde ,caddelerde, kar küreme, tuzlama ve kaldırım açma çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, karlı yolların temizlenmesi konusunda yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yoğun kar yağışı nedeni ile birimlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve muhtarlarımız ile koordineli şekilde karla mücadeleye devam ediyoruz. Her zaman sahadayız. Doğanşehir'imiz için gece gündüz demeden 7/ 24 mahallelerimizde karla mücadelede mahallelerimizde çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Çalışan ekiplerimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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