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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlardan Güder’e karla mücadele teşekkürü

İHA

Muhtarlardan Güder’e karla mücadele teşekkürü

Battalgazi’de görev yapan muhtarlar, Malatya’da kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçen ve hafta boyunca etkisini sürdüren kar ile mücadelede örnek çalışmalar yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Malatya için kar yağışı uyarısı yaptığı ilk andan itibaren teyakkuza geçerek hızla planlamalarını yapan Battalgazi Belediyesi’nin sahadaki karla mücadele çalışmaları göz doldurdu. Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 103 mahalledeki hummalı çalışmalarına bizzat tanıklık eden muhtarlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Muhtarları karla mücadele için oluşturulan kriz merkezinde konuk eden Başkan Güder, ekiplerin iyi bir koordinasyon ile vatandaşları mağdur etmeden süreci sorunsuz götürdüklerini belirtti.

“Battalgazi belediyesi sınavdan başarılı çıktı”
Battalgazi Belediye’nin karla mücadelede etkin bir çalışma ortaya koyduğunu aktaran Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, “Son 20 yılın en fazla kar yağışını ilimizde yaşadık. Ülkemiz açısından bereketli bir hafta oldu. Fakat bazıları bu yağış için kurban kesiyor, bazıları ise arabamın üzeri neden temizlenmedi diye sitem ediyor. Battalgazi Belediyemiz kar yağışının ilk anından itibaren duruma karşı hazırlıklıydı. 103 mahalleye birden aynı anda hizmet götürmesi büyük beceri istiyor. Başkanımız iş makinelerinin yeterli olmayacağını düşünerek iş makineleri kiraladı. Kriz masasını oluşturdu ve ilçede kapalı hiçbir yol bırakmadı. Bunun yanında yardım talep eden vatandaşların yardımına koştu. Tabi ki küçük sıkıntılar yaşandı ama genel itibariyle örnek bir mücadele çalışması ortaya koydu. Malatya’nın geneline bakınca Battalgazi Belediyesi üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Sınavdan başarı ile çıktı. Muhtarlar olarak yiğidin hakkını yiğide vermek için bugün başkanımızı ziyaret ediyoruz. Gecenizi gündüzünüze kattınız, teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ekibimle gurur duyuyorum, gece gündüz mücadele edildi”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Karla mücadele ekibim ile gurur duyuyorum. Dernek başkanımız ve muhtarlarımızın güzel temennileri için kendilerine öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Yıllardır özlem ile beklediğimiz kar yağışını şükürler olsun gördük. Kar yağışıyla birlikte araçlarımız ve personellerimiz kar için seferber oldu. Mesai mefhumu gözetmeden sahada çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kar yağışının hemen ardından 103 mahalle muhtarımızla irtibata geçtik. İş makineleri noktasında sıkıntı yaşamamak adına dışarıdan kiralama yoluna da gittik. Kiraladığımız iş makinelerini de muhtarlarımızın emrine verdik ve kar yağışının ilk anından itibaren çalışmalarına başladılar. Yaptığımız bu hummalı çalışmaların meyvesini hiçbir şikayet almayarak topladık. Karın belirli aralıklarla yağması işimizi güçleştirse de başarılı bir sınav verdik. Battalgazi Belediyesi olarak bizim için önemli olan Battalgazi halkının sıkıntı çekmemesi, hayatını olağan üstü şartlarda da sorunsuz sürdürmesidir. Hızlı müdahale ile olumsuzlukların önüne geçtik. Bu süreçte sadece karla mücadele etmedik. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerimizin yardımına da koştuk. Yine bu süreçte can dostlarımızı da unutmadık. Özellikle karla mücadele çalışmalarında bizleri bir dakika olsun yalnız bırakmayan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İş makinelerinin başında ekiplerimiz ile birlikte sokaklar açıldı, vatandaşlarımızın mağduriyetleri önlendi. Muhtarlarımızla güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak her şey güllük gülistanlık olur” diye konuştu.

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