Malatya Büyükşehir ekipleri kar kaldırma çalışmalarını hızlandırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsalda yol açma çalışmalarına devam ederken, şehir merkezinde de kar temizleme ve kaldırma çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların devam ettiği alanlardan olan Hasanbey ve Güngör caddelerindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, fedakar çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Özellikle ana arterlerin ulaşıma açılmasının ardından yol kenarlarında biriken karlar kepçeler aracılığıyla kamyonlara yüklenerek kaldırılıyor.

Vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, “Kar temizleme çalışmaları sonrasında ulaşımda herhangi bir sorun yaşamadık. Yollarımız açık. Belediyemiz gerçekten iyi çalışıyor. Bütün Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede seferber olmuş durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine selamlar. Ellerine sağlık” ifadelerini kullandılar.

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