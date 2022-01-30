Babasını öldüren Musap: Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Malatya'da annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı, av tüfeği ile öldüren Musap Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-30 15:00:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.