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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu

İHA

Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu

Malatya’da etkili olan kar sonrasında Yeşilyurt İlçesi’nde düzenlenen karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu.
Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Yeşilyurt İŞGEM tarafından Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesinde düzenlenen ‘Karda Doğa Yürüyüşü’ etkinliğine katılan doğaseverler, müzik dinletileri, ikramlar, kamp ateşi ve doğa yürüyüşüyle birlikte Yeşilyurt’un tabiat güzelliklerini doyasıya yaşadılar.
Yılın her mevsiminde farklı bir zenginliği ön plana çıkan Yeşilyurt’un kış ayındaki doğal güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmak için düzenlenen etkinlikler birlik ve beraberlik havasında geçti. Beylerderesi’nin sakin, sessiz ve huzurlu atmosferinde doğayla baş başa kalıp, temiz havanın tadını çıkartan 7’den 70’e çok sayıda vatandaş, keyifli ve güzel anlar yaşadılar.
Yağan karın etkisiyle bembeyaz bir görüntüye bürünen Beylerderesinin insana huzur veren atmosferinde bir araya gelen doğaseverler, Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından yakılan kamp ateşi ve ikramlar eşliğinde gönüllerince eğlendiler.
Müzik dinletileri ve çeşitli aktivitelerin ardından Beylerderesinin etrafında doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, kış ayında farklı güzellikleri ön plana çıkan bölgede bol bol fotoğraf çektirip yaşadıkları güzel anları hatıralarına kattılar.
Dinamik ve zinde bir hayat için bir yandan yürüyüş yapıp, diğer taraftan doğal güzellikleri kayıt altına alan doğaseverler, sportif ve sosyal aktivitelerle Yeşilyurt’un doğal zenginliklerini gözler önüne seren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Etkinlik alanında kurulan tezgâhların başına geçen protokol üyeleri, vatandaşlara sucuk ve balık ekmek ikram ettiler.
‘Karda Doğa Yürüyüşü’ etkinliğine katılan doğaseverlere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cenabı Allah’ın bereketi olan kar yağışının getirdiği tüm güzellikleri vatandaşlarla birlikte yaşamaya ve paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.
Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra toplumda farkındalık oluşturan kültürel ve sportif etkinliklerle vatandaşlarla iç içe olmaya devam ettiklerini dile getiren Çınar, Malatya’nın simge mekanlarından Beylerderesi’nin kış ayındaki doğal güzellikleri altında 7’den 70’e tüm vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “ Son yılların en fazla kar yağışının yaşandığı bu dönemlerde bir yandan ilçemizin dört bir tarafında kar mesaimizi sürdürürken diğer taraftan şenlikler, sportif aktiviteleri ve doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerle yağan karın bereketini ve güzelliğini 7’den 70’e herkesle birlikte paylaşıyoruz. Bütün ekiplerimiz 7/24 sahada görevinin başında yer alıp, kış ayında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve sadece yağan karın güzelliğini yaşaması için mücadele ediyorlar. Bugünde sahada büyük bir emek sarf eden emektarlarımız ve hemşerilerimizle birlikte Beylerderesi Şehir Parkımız içerisinde hizmete sunduğumuz Millet Bahçemizde yağan karın getirdiği tüm güzellikleri hep birlikte paylaşmak istedik. Birlik ve beraberlik havasında geçen etkinliklerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’a bu tablo çok yakıştı. Toplumun tüm kesimlerinden gelen insanlarla birlikte yine bize yakışan, birlikteliğimize, dayanışmamıza ve kardeşliğimize güç veren güzel bir etkinliğin altına imza attık. Bu etkinliğimizi doğal güzellikleri, havası ve suyuyla farklı bir zenginliğe sahip, türkülere konu olmuş, kentimizin simge mekanlarından Beylerderesinde hizmete sunduğumuz bölgemizin en büyük Millet Bahçesinde yapmaktan mutluluk duymaktayız. Millet Bahçesi içerisinde aynı anda 160 çocuğumuzun faydalandığı, ülkemizin en büyük oyun parkı özelliklerine sahip yeni nesil oyun alanımıza gelen çocuklarımızın burada gönüllerince eğlenmesi bizleri daha fazla mutlu etmektedir. Seyir Terası, spor ve yürüyüş alanlarının yanı sıra sosyal ve kültürel mekanlarıyla Beylerderesinin tüm ihtişamının ön plana çıkmasını sağlayan buradaki hizmet alanımızda güzel ve hatıralarda kalacak başarılı bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan, bu heyecanı ve mutluluğu paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Temiz havası ve huzurlu bir atmosfere sahip buradaki etkinlik alanımızda bu tür insanlarımızı mutlu ve huzurlu olmasını sağlayacak etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız, hemşerilerimizin hem sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak hem de daha önce görmedikleri doğal güzellikleri onlarla buluşturmaktır. Beylerderesinde gerçekleşen doğa yürüyüşüne katılan hemşerilerimiz, ilçemizin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatını yakaladılar. Sağlıklı, mutlu ve zinde bir yaşam için küçükten büyüğe her bireyin hayatında her mevsim spor olması gerekiyor “ dedi.
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, Beylerderesinin güzel ve temiz atmosferinde gerçekleşen sportif etkinlikler ve ikramlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek, “Başkanımızın bu tür organizasyonlarla vatandaşlarımızla bizleri bir araya getirmesi, bu güzel havadan istifade etmemizi sağlamasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, ” Her günümüz böyle bereketli, güzel ve huzurlu olsun inşallah. Kar yılı var yılı derler, yağan karlar inşallah topraklarımızla buluşacak ve bereketli ürünler toplayacağız inşallah. İklim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde Rabbim bizlere bereket verdi. AK Parti’li Belediyelerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor, vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için tüm imkanları seferber etti. Yağan karın ardından kendi bölgelerinde ulaşımı açık tutmak için gece gündüz demeden sahada olan, var gücüyle çalışan bütün Belediye Başkanlarımıza ve personellerine teşekkürlerimi sunuyorum. Beylerderesinde birlik ve beraberliğimizin bir kez daha tescillenmesini sağlayan bu güzel ve başarılı etkinlikten dolayı başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Protokol konuşmaları, müzik dinletileri, sucuk ve balık ekmek ikramlarından sonra etkinliğe katılanlar Beylerderesinde doğa yürüyüşü yaptılar.
Yoğun ilgi ile gerçekleşen etkinliklere, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ile yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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