3 bin 770 dekar tarım alanı suya kavuştu

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Malatya’da toplamda 3 bin 770 dekar tarım alanına can suyu olacak Yaygın Sulaması tamamlandı.

Malatya’nın Battalgazi İlçesi kırsal Yaygın Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan Yaygın Barajı ve Sulamasının, 2022 birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine yıllık 5,7 Milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Sulama maksadıyla inşa edilen Yaygın Barajı ve Sulamasıyla toplamda 3 bin 770 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanmasının temin edileceği kaydedildi.

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