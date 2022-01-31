Gençler karda hayvanları unutmadı

Malatya’da gençler karda hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi üyesi gençler bugün bir etkinlik düzenledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmada zorlanan hayvanları düşünen gençler, bir program ile paketleme yaptıkları kedi mamaları ve kuş yemlerinin bugün dağıtımını gerçekleştirdi.

Herkese bu zorlu hava şartlarında doğadaki canlıları unutmamalarını dile getiren gençler, bu etkinlikle doğadaki hayvanları karlı ortamda yiyecekle beslediklerini ifade ettiler.

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