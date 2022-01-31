Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Semih Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "1,5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-31 14:54:03



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