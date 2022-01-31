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Yeşilyurt Belediyesi’nden öğrencilere robotik kodlama temel seviye eğitimi Çınar: “TEKNOFEST gençliği için robotik kodlama eğitimlerine başladık”

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kiltepe Mahallesi'nde hizmete sunulan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde, 7 ile 14 yaş aralığındaki öğrencilere Robotik Kodlama Temel Seviye Eğitimleri veriliyor.

Yeşilyurt Belediyesi’nden öğrencilere robotik kodlama temel seviye eğitimi Çınar: “TEKNOFEST gençliği için robotik kodlama eğitimlerine başladık”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kiltepe Mahallesi’nde hizmete sunulan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde, 7 ile 14 yaş aralığındaki öğrencilere Robotik Kodlama Temel Seviye Eğitimleri veriliyor.
Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere duyulan ihtiyaç dolayısıyla bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar, bu alanda kendisini yetiştirmek isteyen gençlere yönelik yatırımlarına devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği TEKNOFEST gençliği modeli için bilimsel faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla, Kiltepe mahallesinde faaliyete sunulan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde, öğrencilere yönelik Robotik Kodlama Temel Seviye Eğitimlerine hız verildi.
7 ile 14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik başlatılan eğitimlerde; robotik kodlama, çeşitli sensörler ve robot teknolojisinde kullanılan motorların programlanma özellikleri üzerine teorik ve pratik eğitimler veriliyor.
Çocukların teknolojiye uyumu sağlayıp, nitelikle bireyler olmaları için başlatılan eğitim programlarına ilk etapta 30 öğrenci katıldı. Robotik kodlama eğitimi alarak geleceğin teknolojisini öğrenmeye başlayan öğrenciler, sunulan imkanlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.
Çocuklara geleceğin teknolojilerini öğretmek için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı günümüz dünyasında çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel hayatlarını zenginleştirmek, teknoloji alanında daha yeterli birey haline gelmeleri için robotik kodlama eğitimlerimize hız verdik. 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklarımızın katıldıkları derslerde alanında uzman ekiplerin gözetiminde robotik kodlama ve yazılım alanında eğitimler veriliyor. Sabah ve öğlen olmak üzere iki ayrı seans halinde gerçekleşen eğitim çalışmalarında çocuklarımıza robotik kodlamanın tüm safhaları en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Buradaki amacımız; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği TEKNOFEST gençliğine yatırım yapmak, gençlerimizi geleceğin teknolojileriyle buluşturmak ve ilçemizden yeni ve farklı teknolojik aletler üreten genç sayısının fazlalaşmasına destek sunmaktır. İnşallah bugün başlattığımız teknoloji hamlesinin meyvelerini gelecekte toplayacağız ve ilçemizi bilimsel ve teknoloji alanında dikkat çeken bir hüviyete ulaştıracağız. Eğitim programlarına katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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