Rektör Kızılay’dan sağlıkçılara zam müjdesi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sağlık işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasına karar verildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Eldeki imkanlar zorlanarak sağlık işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasına karar verildi.1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Kamu Çerçeve Protokolü hükümleri doğrultusunda işçilerimizin ücretlerinde iyileştirme yapılmıştır. Bu iyileştirmeden sağlık alanında çalışan bin 556 sürekli işçimiz yararlanacaktır. Bu işçilerimizden 1.277’sinin (yüzde 82,07) ücreti Üniversitemiz Turgut Özal Tıp Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesinin öz gelirlerinden ödenmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Maliye Bakanlığımızın destekleri ile Turgut Özal Tıp Merkezimizin 2020 ve 2021 yıllarına ait firma borçları defaten ödenmiştir. SGK ile TÖTM ve Diş Hekimliği Fakültemiz arasında 2022 yılı Global Bütçe Sözleşmesi 27 Ocak 2022 tarihinde Rektörlüğümüzce imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yapılan iyileştirme sonucunda evli ve iki çocuklu bir işçinin, iyileştirme yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra aylık net ücreti (ikramiye ve tediye aylık olarak ekli) hakkında da bilgi veren Kızılay, “Mevcut ücret: 5 bin 115 TL iken, İyileştirme sonrası ücret 6 bin 671 TL’ye yükseltilmiştir. Yapılan iyileştirmenin TÖTM, Diş Hekimliği Fakültesi ile Üniversitemiz Döner Sermayesine ek maliyeti aşağıdaki gibidir: TÖTM için aylık ek maliyet: 3 bin 5 TL 186 kuruştur. Diş Hekimliği Fakültesi için aylık ek maliyet: 148 bin 160 TL’dir. İnönü Üniversitesi Döner Sermayesi için yıllık ek maliyet: 37 milyon 840 bin 152 TL’dir. Değerli çalışanlarımız, mali imkanlarımız el verdiğince emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde verme gayreti içinde olacağız. Yapılan iyileştirmenin sağlık alanında çalışan işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.