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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da vaka sayıları arttı

İHA

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya'da günlük vaka sayılarının 300400'lere ulaştığını belirterek vatandaşları uyardı.

Malatya’da vaka sayıları arttı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da günlük vaka sayılarının 300400’lere ulaştığını belirterek vatandaşları uyardı.
Kentteki son Covid19 tablosunu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bentli, ”100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında 21 Ocak öncesi tarihte 105 gibi bir rakama ulaşmış durumdayız. Bir önceki haftaya göre artış biraz düşük görünse de henüz açıklanmayan geçtiğimiz hafta 2228 Ocak tarihleri arasında bu rakam 280290 arasındaki bir rakama ulaşmış durumda. Bu artışı öngörüyorduk ama bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştik. Çünkü Omicron’un diğer varyantlara göre çok daha hızlı bulaştığını biliyorduk. Ama kapalı ortamlarda özellikle okulların tatil olması nedeniyle hareketliliğin artmasına bağlı olarak maalesef artış öngörümüz daha yüksek oldu. Omicron varyantının daha az hastaneye yatışa ve yoğun bakıma girişe neden olduğunu biliyoruz ama bu artış hızı bizi korkutuyor. Özellikle vaka sayılarının önceki varyantlardan çok daha fazla yüksek olması halinde oransal olarak neredeyse aynı yatış ve aynı vefat sayılarına ulaşma durumu söz konusu“ dedi.
Vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Bentli, ”Malatya için geçtiğimiz hafta 280290’lara ulaşmış durumdayız. Bu da günlük vakalarımızın 300400’lere ulaştığını gösteriyor. Hastaneye yatışlar da önceki varyantlar kadar olmasa bile 2030’lara kadar düşmüşken toplam yatan hasta sayımız il genelinde. Şuan maalesef 100’e ulaşmış durumdayız. Yoğun bakımda 89 hastaya kadar düşmüşken delta varyantından sonra şuanda 30 hasta rakamına ulaşmak üzereyiz. Bu hastalardan 4 hastamız da yine entübe olarak takip edilmekte. Özellikle okulların tatil olduğu dönemde geçen hafta biraz daha iyiydi. Kar yağdı insanlar sadece çekirdek ailede vakitlerini geçirdiler ama karın hemen durmasıyla insanlarımız tekrar dışarı çıktı. Çok fazla bir hareketlilik oldu” ifadelerini kullandı.
Omicron varyantının sadece bir grip vakası olarak algılanmasının yanlış olacağını aktaran Bentli, "Vatandaşlarımızdan özellikle Omicron’un artık sadece bir grip vakası gibi düşünmenin çok yanlış olduğun bilmeni istiyorum. Önceki varyantlara göre daha az hastalık yaptığını biliyoruz ama çok hafif demiyoruz sadece bir miktar daha düşük yatışa neden oluyor. Genetik olarak yatkın insanımız, kronik hastalığı olan yaşlılarımız aynı şekilde etkilenebiliyor. Hem koruyucu tedbirlere hem de kapalı ortamlarda geçirdiğimiz vakte çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem birinci ilaçlamada hem de hatırlatma dozlarında hem Malatya hem de doğudaki birçok il istenilen düzeyde değil. Henüz hastalanmayan ve bu enfeksiyona yakalanmayan tüm vatandaşlarımızdan, hiç yaptırmamışlarsa mutlaka ilk dozlarını eğer iki doz yaptırmışlarsa da mutlaka hatırlatma dozlarını veya en son yaptırdıkları aşıdan 3 ay geçmişse ikinci bir hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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