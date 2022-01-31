Polisten kumar baskını

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Malatya’da polis tarafından kumarcılara baskın düzenlendi. Operasyonda 4 şahsa ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi’nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Masada bulunan bin 150 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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