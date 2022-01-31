Yeni Malatyaspor’da Semih Kaya ile yollar ayrıldı

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Yeni Malatyaspor, tecrübeli stoper Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, 1.5 yıldır sarısiyahlı formayı terleten Semih Kaya ile yolların ayırıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Söz konusu paylaşımda, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Semih Kaya, Malatya temsilcisiyle çıktığı 53 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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