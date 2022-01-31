Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

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Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Malatya’da yuvasını terk eden yavru köpeğin annesi tarafından sokaktan alınıp yuvasına götürülmesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yaşanan olayda, soğuk havada yuvasında ayrılarak sokakta dolaşan yaramaz yavru köpek annesi tarafından bulunduğu yerden alınarak yuvasına götürülürken, yavru köpeğin yuvasına taşınma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte kaydedilen görüntüler yürekleri ısıttı.

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