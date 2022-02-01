Baydaş’a spor yatırımları brifingi

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’a, Malatya’daki spor yatırımları brifingi verildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ın, Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü ziyaretinde, Gençlik ve Spor Malatya İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

Ziyarette, Baydaş’a, Gençlik ve Spor Malatya İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan spor yatırımları hakkında brifing verdi.

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