Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı devam ediyor

Süper Toto Süper Lig'de verilen arayı Antalya'da kampa girerek geçiren Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor.

Süper Lig'e verilen ara sonrası 26 Ocak’ta Antalya’da toplanan Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları devam ediyor. Ligdeki arayı iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı siyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Antalya Belek’te çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig'in son sırasında yer alan ve 12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, devre arası transfer döneminde şu ana kadar Gaziantep Futbol Kulübü’nden Noah Dicko ve Kenan Özer, Cezayirli sağ bek Mehdi Zeffane, Ganalı orta saha Godfred Donsah, Sivasspor’un formasını giyen orta saha oyuncusu Azubuike ve son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca’da forma giyen stoper Gaston Campi’yi renklerine kattı.

Doğu Anadolu ekibi, topladığı 16 puanla ligin son sırasında yer alırken, sakatlığını atlatan kaptan Adem Büyük de tedavisinin ardından Antalya’daki kampa dahil oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.