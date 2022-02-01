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Yeşilyurt, 18 Mart’ta ihaleye çıkacak olan Yeşilyurt millet bahçesiyle dev bir yatırıma daha kavuşacak Çınar: “Yeşilyurt millet bahçesi, Yeşilyurt’umuzun gelişen imajına büyük değerler kazandıracak”

İHA

Yeşilyurt Millet Bahçesiyle ilgili süreci de yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesinde toplam 40 dönümlük alanda hizmete sunulacak olan Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Yeşilyurt Millet Bahçesiyle birlikte Yeşilyurt'a modern, nezih ve konforlu bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını söyledi.

Yeşilyurt, 18 Mart’ta ihaleye çıkacak olan Yeşilyurt millet bahçesiyle dev bir yatırıma daha kavuşacak Çınar: “Yeşilyurt millet bahçesi, Yeşilyurt’umuzun gelişen imajına büyük değerler kazandıracak”

Yeşilyurt Millet Bahçesiyle ilgili süreci de yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesinde toplam 40 dönümlük alanda hizmete sunulacak olan Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Yeşilyurt Millet Bahçesiyle birlikte Yeşilyurt’a modern, nezih ve konforlu bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, “18 Mart 2022’de ihalesi yapılacak olan Yeşilyurt Millet Bahçesinin Yeşilyurt’a kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımız ile katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 Yılı Eylül ayında Malatya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasının bulunduğu alanı inceledikten sonra, AK Parti Milletvekilleri, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeşilyurt Belediye Başkanı, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarının yoğun taleplerinin ardından buranın yan tarafındaki 35 dönümlük alanın Millet Bahçesi olarak tahsis edileceğinin müjdesini vermişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik analizlerin ardından projesi tamamlanan Yeşilyurt Millet Bahçesinin ihalesinin 18 Mart 2022 tarihinde yapılacağının açıklanması sevinçle karşılandı.
İhalesi 18 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Yeşilyurt Millet Bahçesinin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi Şehir Parkı 2.Etabında büyük bir kısmı tamamlanan Millet Bahçesinden sonra ikinci Millet Bahçesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.
Son dönemlerdeki fiziksel yatırımlar ve sosyal projelerle çehresi günden güne değişen Yeşilyurt’un imajına değer katacak iki özel eserin aynı alanda hizmete girecek olmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çınar, “ Yeşilyurt Belediye Hizmet Binamızın yan tarafındaki 35 dönümlük alanda inşa edilecek olan Yeşilyurt Millet Bahçemizin ihalesinin 18 Mart’ta yapılacak olmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Malatya’yı ziyaretleri sırasında davetimiz üzerine bu bölgede incelemelerde bulunmuş ve buranın Millet Bahçesine dönüştürülmesi noktasında talimatlarını vermişti. Bakanlığımızdan ve TOKİ’den gelen heyetlerin yaptığı saha incelemeleri ve keşiflerin ardından projesi hazırlanan Yeşilyurt Millet Bahçemizin ihalesi 18 Mart’ta yapılarak, burayla ilgili çalışmalarda artık hız kazanmış olacak. Yeşilyurt Millet Bahçesi için çok özel ve güzel bir proje hazırlandı, Yeşilyurt’un imajına değer katacak çok güzel bir yatırıma daha kavuşacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Toplam 35 dönüm alanda hizmete sunulacak olan Yeşilyurt Millet Bahçemizde Millet Kıraathanesi, üç ayrı gölet, yeni nesil oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları ve spor aletleri yer alacak olup, yeşil alanlar tamamen korunup yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bu bölgemiz nezih, modern ve konforlu bir yaşam alanına dönüşmüş olacak. Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza böylesine değerli bir yatırımın kazandırılacak olmasından bizler ziyadesiyle mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Çünkü kentimiz ve ilçemiz her şeyin en güzeline ve en iyisine layıktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak Yeşilyurt Millet Bahçemizin en güzel şekliyle hizmete girmesi için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yeşilyurt Millet Bahçesinin Yeşilyurt’a kazandırılmasında desteğini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, Kamu ve Kurum Müdürlerimize, Mahalle Muhtarlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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