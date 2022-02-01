Güder’den Oda Başkanı Toptaş’a hayırlı olsun ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den Oda Başkanı Toptaş’a hayırlı olsun ziyareti

İHA

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda yeniden Malatya Berberler ve Kuaförler Oda Başkanlığına seçilen Ramazan Toptaş ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Güder’den Oda Başkanı Toptaş’a hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda yeniden Malatya Berberler ve Kuaförler Oda Başkanlığına seçilen Ramazan Toptaş ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Genel Kurulunda güven tazeleyen Başkan Ramazan Toptaş ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.
Başkan Güder’in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Bünyesinde bin 163 üyeyi bulunduran Malatya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu işletmecileri odası olarak Battalgazi Belediyesi Başkanımız Osman Güder ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde meslektaşlarımız bazı sıkıntılar yaşamıştı. Bu süreçte başkanımız Osman Güder her daim bizim yanımızda oldular. Ne zaman arasak ya da ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa başkanımız bize kapısını açık tutmuştur. Geçtiğimiz sene ilimizde bir fuar organize etmiştik ve gelinen süreçte o fuarı yapmak biraz sancılı oldu. Fuara on gün kala iptal durumu bile söz konusuydu ama sağ olsun başkanlarımızın büyük desteğiyle o fuarı camiamıza kazandırdık. Başkanlarımız bize büyük değer veriyor. Şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Esnaflarımızın bizim göz bebeğimizdir”
Ziyaretinde sıcak karşılamalarından dolayı oda başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür eden Başkan Güder, “Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde 609 oy alarak yeniden güven tazeleyen Ramazan Toptaş ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Çok aktif bir şekilde çalışan başkanımız, oda olarak başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bunun karşılığını da yapılan seçimlerde almıştır. Yerel yönetimler olarak Sivil Toplum Kuruluşlarımızı önemsiyoruz. Esnafımız ve sanatkarlarımızla birlikte olmamız lazım. Çünkü esnafımızın bizim göz bebeğimizdir. Malumunuz bir pandemi dönemi geçiriyoruz ve esnaflarımız bazı sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntıları birlik ve beraberlik içerisinde atlatıyoruz. Bugüne kadar hep esnafımızın yanındaydık, olmaya da devam edeceğiz. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı ...
Yeni Kent Meydanı düzenlemesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi Gürkan: “Meydan şehrimizin tarihini, kültürünü ve yaşanmışlıklarını içeren bir formatta olacak”
YEREL HABERLER Yeni Kent Meydanı düzenlemesi ile ilgili bir sunum ...
Malatya TSO’nun üye sayısı üç yılda yüzde 42 arttı
YEREL HABERLER Malatya TSO’nun üye sayısı üç yılda yüzde 42 arttı
Yeşilyurt, 18 Mart’ta ihaleye çıkacak olan Yeşilyurt millet bahçesiyle dev bir yatırıma daha kavuşacak Çınar: “Yeşilyurt millet bahçesi, Yeşilyurt’umuzun gelişen imajına büyük değerler kazandıracak”
YEREL HABERLER Yeşilyurt, 18 Mart’ta ihaleye çıkacak olan Yeşilyurt ...
Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı devam ediyor
Hırsızların yeni adresi ‘Tellal Pazarı’
YEREL HABERLER Hırsızların yeni adresi ‘Tellal Pazarı’
Baydaş’a spor yatırımları brifingi
YEREL HABERLER Baydaş’a spor yatırımları brifingi
14 katlı binada tehlikeli kar temizliği
YEREL HABERLER 14 katlı binada tehlikeli kar temizliği
Mehmet Furkan Karataş, üniversite öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER Mehmet Furkan Karataş, üniversite öğrencileri ile ...
Malatya Büyükşehir’den öğrencilere eğitim etkinliği
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den öğrencilere eğitim etkinliği
Kronik rahatsızlığı bulunan memurlara kar izni
YEREL HABERLER Kronik rahatsızlığı bulunan memurlara kar izni
Kardan çöken ahşap çatı parçalara ayrıldı
YEREL HABERLER Kardan çöken ahşap çatı parçalara ayrıldı
Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati
YEREL HABERLER Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati
Yeni Malatyaspor’da Semih Kaya ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Semih Kaya ile yollar ayrıldı
Polisten kumar baskını
YEREL HABERLER Polisten kumar baskını
Çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Çatı yangını korkuttu
Malatya’da vaka sayıları arttı
YEREL HABERLER Malatya’da vaka sayıları arttı
Rektör Kızılay’dan sağlıkçılara zam müjdesi
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan sağlıkçılara zam müjdesi
Kuyumcular odası başkanından altın uyarısı
YEREL HABERLER Kuyumcular odası başkanından altın uyarısı
Yeşilyurt Belediyesi’nden öğrencilere robotik kodlama temel seviye eğitimi Çınar: “TEKNOFEST gençliği için robotik kodlama eğitimlerine başladık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden öğrencilere robotik kodlama ...
Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı
Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.