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Halı sahanın çatısı çöktü facianın eşiğinden dönüldü Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı saha çatısı çöktü Çökme bir kaç dakika geç yaşansaydı altında çok sayıda kişi kalabilirdi

İHA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı sahasının çatısı çöktü. Çatısı çöken halı sahada maç oynama hazırlığı yapıldığı, vatandaşlar halı sahaya girmeden hemen önce çatının çöktüğü ve muhtemel büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

Halı sahanın çatısı çöktü facianın eşiğinden dönüldü Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı saha çatısı çöktü Çökme bir kaç dakika geç yaşansaydı altında çok sayıda kişi kalabilirdi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı sahasının çatısı çöktü. Çatısı çöken halı sahada maç oynama hazırlığı yapıldığı, vatandaşlar halı sahaya girmeden hemen önce çatının çöktüğü ve muhtemel büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.
Olay, ilçe merkezi Şerafettin Yıldırım Parkı'nda bulunan halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan tek halı sahanın çatısı, taşıdığı kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak bir anda çöktü. Çatısı çöken halı sahada maç oynama hazırlığı yapıldığı ve vatandaşlar futbol oynamak için halı sahaya girmeden hemen önce çökmenin yaşandığı ortaya çıktı. Yaşanan olay nedeniyle ölümden döndüklerini söyleyen vatandaşlar, çökmenin bir kaç dakika geç yaşanması halinde altında çok sayıda kişinin kalabileceğini ve facia yaşanabileceğini söyledi. Bir vatandaş ise çökmenin, görevli Şükrü Karaoğlan'ın maça hazırlık için tam kapıyı açarken büyük bir gürültüyle yaşandığını söyledi.
Halı saha çalışanı ve ortağı Şükrü Karaoğlan olayı anlatırken, “Halı sahanın anahtarını açıyordum, tam o anda bir gürültü koptu. Kafamı kaldırdım demirler ve çadır inmeye başladı. Sırayla hepsi çöktü. Çok şükür içeriye kimseyi almamıştık" dedi.
Olay yerinde incelemede bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise, "Özel müteşebbis tarafından işletilen halı sahamız kara dayanamayarak çökmüş bulunmaktadır. Allah korudu. Şükrediyoruz kimseye bir şey olmadı. Beterin beteri var " ifadelerini kullandı.

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