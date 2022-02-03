Bakan Yardımcısı Baydaş’tan Başkan Güder’e anlamlı ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Baydaş’tan Başkan Güder’e anlamlı ziyaret

İHA

Bakan Yardımcısı Baydaş’tan Başkan Güder’e anlamlı ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir takım temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı makamında konuk etti.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, beraberindeki Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Battalgazi’deki gençlik ve spor yatırımları hakkında bilgiler alan Bakan Yardımcısı Baydaş, Malatya’da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.

“Gençlerimize dokunan yatırımlar yapılıyor”
Gençlik yatırımları kapsamında Battalgazi’ye ciddi yatırımlar kazandırıldığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sevdalısı olduğumuz genç nesillerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi ve sportif faaliyetleri ilçemizde çoğaltmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve il müdürümüz bizleri ziyaret etti. Yapılan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gençliğimize eğilmek ve sahip çıkmamız lazım. Gençlerimizin bizim en büyük hazinemizdir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz destekleriyle Malatya’mıza ciddi gençlik yatırımları yapılıyor ve bu yatırımlar gençlerimize dokunan yatırımlar. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Malatya’ya ayrı bir ihtimamımız var”
Avrupa’nın en genç tesis alt yapısını Türkiye’nin oluşturduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, “Bizler bir çalışma başlatarak illerin nüfusa oranla spor tesisi sayılarını çıkardık. Malatya o manada zayıf çıkan şehirlerden bir tanesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanımızın şehirlerin spor tesisi alt yapısını güçlendirme gayreti var. Onu yaparken de sporu tabana yayma düşüncesi var. Türkiye’nin her yerinde tesis alt yapısını gidermek ile ilgili bir hamle başlattık. AK Parti iktidarının en yoğun olarak dokunduğu yer Gençlik Spor Bakanlığı’dır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Avrupa’nın en genç tesis alt yapısını Türkiye oluşturmuş oldu. Bizler bunu güzel dokunuşlarla tabana yaydık. Malatya’da da bunu başardık. Merkez harici tesis eksikliğini gidermediğimiz hiçbir ilçemiz kalmadı. Memleketimiz olması nedeniyle Malatya’ya ayrı bir ihtimamımız var. Özellikle Gençlik Kampı bizim için çok ama çok önemli. Tamamlandığında gençlerimiz açısından etkisini göreceğiz. Gençlik Merkezlerini faal duruma getirdik. Malatya ve Battalgazi için üzerimize düşeni yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Misafirperverliğinden ötürü kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da okullarda alınacak önlemlerle ilgili toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da okullarda alınacak önlemlerle ilgili ...
Halı sahanın çatısı çöktü facianın eşiğinden dönüldü Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı saha çatısı çöktü Çökme bir kaç dakika geç yaşansaydı altında çok sayıda kişi kalabilirdi
YEREL HABERLER Halı sahanın çatısı çöktü facianın eşiğinden ...
Kömürün ateşi düştü
YEREL HABERLER Kömürün ateşi düştü
İNUZEM’de görev değişimi
YEREL HABERLER İNUZEM’de görev değişimi
Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı
YEREL HABERLER Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı
Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı
YEREL HABERLER Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı
Tarihi eser niteliği taşıyan 23 malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarihi eser niteliği taşıyan 23 malzeme ele geçirildi
Yeşilyurt Belediye Meclisi, şubat ayı olağan toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi, şubat ayı olağan ...
Malatya’da 02.02.2022 yoğunluğu
YEREL HABERLER Malatya’da 02.02.2022 yoğunluğu
Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı ...
Demez’den Akın’a ziyaret
YEREL HABERLER Demez’den Akın’a ziyaret
Gürkan, AK Parti ana kademesine sunum yaptı Gürkan: “Beraber çalıştığımız arkadaşlarla şehrimizi gülistan yapma azim ve kararlılığındayız”
YEREL HABERLER Gürkan, AK Parti ana kademesine sunum yaptı Gürkan: ...
Arguvan’da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Arguvan’da sokak hayvanları unutulmadı
Engelli eğitmen yağan karı sanata dönüştürdü
YEREL HABERLER Engelli eğitmen yağan karı sanata dönüştürdü
İki bilimsel araştırma projelerine patent
YEREL HABERLER İki bilimsel araştırma projelerine patent
Malatya Hayvanat Bahçesi'nin üye sayısı artıyor
YEREL HABERLER Malatya Hayvanat Bahçesi'nin üye sayısı artıyor
Güder’den Oda Başkanı Toptaş’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Güder’den Oda Başkanı Toptaş’a hayırlı olsun ziyareti
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Seyyar telefoncu ile müşterinin tartışması kanlı ...
Yeni Kent Meydanı düzenlemesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi Gürkan: “Meydan şehrimizin tarihini, kültürünü ve yaşanmışlıklarını içeren bir formatta olacak”
YEREL HABERLER Yeni Kent Meydanı düzenlemesi ile ilgili bir sunum ...
Malatya TSO’nun üye sayısı üç yılda yüzde 42 arttı
YEREL HABERLER Malatya TSO’nun üye sayısı üç yılda yüzde 42 arttı
Yeşilyurt, 18 Mart’ta ihaleye çıkacak olan Yeşilyurt millet bahçesiyle dev bir yatırıma daha kavuşacak Çınar: “Yeşilyurt millet bahçesi, Yeşilyurt’umuzun gelişen imajına büyük değerler kazandıracak”
YEREL HABERLER Yeşilyurt, 18 Mart’ta ihaleye çıkacak olan Yeşilyurt ...
Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.