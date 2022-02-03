Kedilerin güneş keyfi

Malatya’da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası güneş yüzünü gösterirken, güneşin tadını ise kediler çıkarttı.

Malatya’da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığın 56 derece hissedildiği kentte vatandaşlar kendini dışarı atarken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yerleşkesinde güzel havayı fırsat bilen iki sokak kedisi ise oyun oynayarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin dikkatinden kaçmayan o anlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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