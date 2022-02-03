Müdür Seki 'Dost Meclisi'nin konuğu oldu

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dost Meclisi’ programının bu haftaki konuğu (KOSGEB) Malatya Müdürü Murat Seki oldu.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dost Meclisi’ programının bu haftaki konuğu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiciyi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Malatya Müdürü Murat Seki oldu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz’ında katıldığı programda Murat Seki, üyelere bilgilendirme yaptı.

Yemekli olarak gerçekleştirilen programda yapılan konuşmaların ardından ise fikir alışverişinde bulunuldu.

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