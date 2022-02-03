Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi

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Malatya’da Jandarma ekipleri, 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında fabrika çalışanı kadınlara bilgilendirme yaptı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Yeşilyurt ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında yaklaşık 60 kadın çalışana KADES uygulaması tanıtıldı. Çalışan kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirimi sağlandı.

Ayrıca, 6284 sayılı 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' kanun hakkında bilgilendirme yapılarak konu ile ilgili broşür dağıtıldı.

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