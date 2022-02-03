Yeni Malatyaspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

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Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligi'n 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi Saat 16.00’da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, zorlu maçın hazırlıklarını Antalya’daki kampında sürdürüyor. Ligdeki arayı iyi şekilde değerlendirmek isteyen Malatya ekibi, Karagümrük maçında galip gelerek ligdeki galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığını atlatan Adem Büyük, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

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