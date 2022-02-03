Kitap talep eden engellinin evine kitap

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Malatya’nın Darende İlçesi’nde evine kitap talep eden engellinin isteği karşılandı.

Gerçekleştirilen hane ziyaretleri kapsamında Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu’ndan kitap isteğinde bulunan Derya Talan isimli engelli kızın isteği Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi tarafından karşılandı. Kütüphane Müdürü Nevin Eryılmaz Doğan ve beraberindeki görevlilerce engelli gencin kitap talebi yerine getirildi.

Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, “ İlçe Kütüphanemize ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımız için başlattığımız bu uygulama ile okumak istediğiniz kitapları evlerinize getiriyoruz. En büyük engel sevgisizliktir” dedi.

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